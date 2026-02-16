Роднина вступилась за спортсменов, смешивших гражданство

Любой человек имеет право воспользоваться предложенными возможностями, заявила НСН трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина. Комментируя смену спортивного гражданства некоторыми участниками Олимпиады, парламентарий отметила, что у российских атлетов в большинстве случаев не было другого выбора.

Любой человек имеет право воспользоваться разрешенными формами, учитывая, что четыре года нас не пускали ни на какие соревнования. Ограничения были колоссальные, ни с одной страной такого не было, поэтому ребята искали возможность выступать за другие федерации и другие страны, — рассказала Роднина.

Депутат подчеркнула, что выступающий от России фигурист Петр Гуменник смог справиться со всеми вызовами и ограничениями. По ее словам, он смог чисто выполнить все выступления.

Ранее саночник Павел Репилов рассказал, что нейтральные спортсмены из России на первых международных стартах испытывали к себе настороженное отношение со стороны иностранных коллег, но к концу сезона оно стало более дружелюбным. Он предположил, что настороженность могла быть связана с долгим отсутствием российских спортсменов на международных соревнованиях.