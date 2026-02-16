Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:48

Роднина вступилась за спортсменов, смешивших гражданство

Софья Торуп Софья Торуп Фото: IMAGO/Andre Weening/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Любой человек имеет право воспользоваться предложенными возможностями, заявила НСН трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина. Комментируя смену спортивного гражданства некоторыми участниками Олимпиады, парламентарий отметила, что у российских атлетов в большинстве случаев не было другого выбора.

Любой человек имеет право воспользоваться разрешенными формами, учитывая, что четыре года нас не пускали ни на какие соревнования. Ограничения были колоссальные, ни с одной страной такого не было, поэтому ребята искали возможность выступать за другие федерации и другие страны, — рассказала Роднина.

Депутат подчеркнула, что выступающий от России фигурист Петр Гуменник смог справиться со всеми вызовами и ограничениями. По ее словам, он смог чисто выполнить все выступления.

Ранее саночник Павел Репилов рассказал, что нейтральные спортсмены из России на первых международных стартах испытывали к себе настороженное отношение со стороны иностранных коллег, но к концу сезона оно стало более дружелюбным. Он предположил, что настороженность могла быть связана с долгим отсутствием российских спортсменов на международных соревнованиях.

спортсмены
Госдума
депутаты
гражданства
Ирина Роднина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В суде прозвучало, что вина террористов из «Крокуса» полностью доказана
Во Владивостоке загорелся зоопарк
Билан напугал фанаток сменой имиджа
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала участок трассы М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взлома F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.