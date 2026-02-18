Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 10:35

Мать и дочь трижды обнесли один и тот же магазин и попали под суд

В Благовещенске вынесли приговор матери и дочери за три кражи в местном магазине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Благовещенский суд вынес приговор матери и дочери, которые в сентябре 2025 года трижды за 10 дней обокрали один и тот же городской супермаркет, сообщили в пресс-службе суда. Старшей из злоумышленниц назначили 200 часов обязательных работ, младшей — 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Ущерб от их действий составил 10 тыс. рублей.

Женщины, испытывая материальные трудности, разработали несложную схему. Дочь набирала товары в тележку, а мать складывала их в пакеты. У кассы самообслуживания они делали вид, что сканируют покупки, после чего уходили, ничего не оплатив. Так злоумышленницы добывали мясо, фрукты, молочные продукты, сладости, детское питание, краску для волос и другие товары.

В суде женщины раскаялись, написали явки с повинной и способствовали расследованию. Ущерб магазину они полностью возместили. Обе имеют малолетних детей. Суд при вынесении приговора учел эти обстоятельства.

Однако в отношении дочери было выявлено отягчающее обстоятельство — рецидив преступлений. За несколько месяцев до краж из магазина, в мае 2025 года, она уже была осуждена за кражу с банковского счета и получила штраф в 20 тыс. рублей, — пояснили в суде.

По этой причине приговор дочери оказался жестче. Суд также обязал ее встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять место жительства без уведомления и регулярно отмечаться.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Подмосковья по подозрению в краже продуктов из супермаркета в городе Егорьевске. Злоумышленники взломали входную дверь магазина и вынесли оттуда несколько бутылок с алкоголем и соки.

