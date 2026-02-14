Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 13:49

Трое грабителей ночью ворвались в магазин ради алкоголя и сока

Трое мужчин ворвались в супермаркет в Егорьевске и украли алкоголь с соком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Подмосковья по подозрению в краже продуктов из супермаркет в городе Егорьевске, сообщает пресс-служба МВД. Злоумышленники взломали входную дверь магазина и вынесли оттуда несколько бутылок с алкоголем и соки.

Кражу случайно заметил работник торгового заведения, находившийся на своем месте в ночную смену. В настоящее время все трое фигурантов дела взяты под стражу.

Ранее в Саратове местный житель воспользовался моментом, пока курьер доставлял заказ получателю, и похитил его велосипед. Злоумышленник погрузил украденное средство передвижения в автомобиль и скрылся. Причиненный ущерб оценили в 15 тыс. рублей. Выяснилось, что подозреваемый уже имеет судимость.

До этого в Костроме 24-летний парень совершил сразу два преступления. Оставшись без средств после дружеской вечеринки, он сначала наведался в булочную, откуда унес семь сосисок в тесте и целую пиццу. Позже злоумышленник забрался в частный дом. Там его добычей стали умные часы, ювелирные изделия почти на 200 тыс. рублей и бутылка молока.

кражи
супермаркеты
Подмосковье
МВД
