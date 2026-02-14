Трое грабителей ночью ворвались в магазин ради алкоголя и сока Трое мужчин ворвались в супермаркет в Егорьевске и украли алкоголь с соком

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Подмосковья по подозрению в краже продуктов из супермаркет в городе Егорьевске, сообщает пресс-служба МВД. Злоумышленники взломали входную дверь магазина и вынесли оттуда несколько бутылок с алкоголем и соки.

Кражу случайно заметил работник торгового заведения, находившийся на своем месте в ночную смену. В настоящее время все трое фигурантов дела взяты под стражу.

