Одна из рожениц в Новокузнецке потеряла малыша после пятой попытки ЭКО

Одна из пациенток роддома № 1 в Новокузнецке, чей ребенок умер после родов, проходила пятую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Всего с начала года в родильном отделении умерли девять младенцев.

У одной из пациенток, чей ребенок погиб, была пятая попытка ЭКО, — сказал он.

Ранее отец одного из погибших в роддоме новорожденных рассказал, что состояние его супруги остается тяжелым после трагедии. Мужчина сообщил, что его жена чувствует себя опустошенной из-за потери ребенка. Сейчас семья занимается подготовкой к похоронам.

До этого пресс-служба Следственного комитета заявила, что в родильном доме № 1 города Новокузнецка проводятся проверки по факту смерти нескольких новорожденных. В мероприятиях также участвуют сотрудники прокуратуры Кемеровской области.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк отмечал, что главный врач роддома временно отстранен от работы. По его словам, профильные ведомства начали проверку в медицинском учреждении, где умерло девять младенцев. Также поручения даны министру здравоохранения Кузбасса.