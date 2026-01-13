Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:50

Смерть новорожденных в российском роддоме привлекла внимание силовиков

СК начал проверку роддома в Новокузнецке после смерти младенцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Следователи организовали проверки в родильном доме №1 города Новокузнецка, сообщила пресс-служба СК. В мероприятиях также участвуют сотрудники прокуратуры Кемеровской области. Поводом стали сообщения о смерти нескольких новорожденных в данном медицинском учреждении.

По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУСК <...> по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в период январских каникул в стационаре роддома №1 умерли шесть новорожденных. Трое из них скончались в один день. Позже в местных соцсетях появилась информация о том, что число умерших младенцев в этом роддоме увеличилось до девяти.

До этого стало известно, что врачебная ошибка, по утверждению жительницы Благовещенска, стала причиной смерти ее новорожденного сына. Женщина рассказала, что младенцу во время родов нанесли травму, сломав плечо, и на следующее утро он скончался. Медики с такой версией не согласны. Мать настаивала на проведении кесарева сечения, но врачи уверяли ее в возможности естественных родов.

роддомы
смерти
новорожденные
СК РФ
