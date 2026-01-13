Роддом закрыли в российском городе после гибели шести младенцев Роддом № 1 Новокузнецка закрыли после гибели шести младенцев в начале января

Роддом № 1 в Новокузнецке временно закрыли после гибели шести младенцев в период новогодних праздников, сообщило издание NGS42 со ссылкой на источник. Причины случившегося выясняются.

В медучреждении отметили, что прием беременных женщин приостановили после введенного из-за ОРВИ карантина. Один из новорожденных скончался на первой неделе января, затем в один из дней умерли сразу три ребенка.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что власти России обсудят изменение процедуры регистрации детей, родившихся вне медицинских учреждений, чтобы решить проблемы, связанные с домашними родами. По ее словам, инициатива направлена на то, чтобы женщины рожали в медицинских учреждениях.

В свою очередь акушер-гинеколог Алена Минц рассказала NEWS.ru, что процесс родов в домашних условиях и в стационаре — это не одно и то же, даже если приглашается опытный специалист. Как отметила специалист, в случае необходимости врач не сможет оказать полную квалифицированную помощь роженице и младенцу вне стен медучреждения.