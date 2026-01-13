Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 08:13

Роддом закрыли в российском городе после гибели шести младенцев

Роддом № 1 Новокузнецка закрыли после гибели шести младенцев в начале января

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Роддом № 1 в Новокузнецке временно закрыли после гибели шести младенцев в период новогодних праздников, сообщило издание NGS42 со ссылкой на источник. Причины случившегося выясняются.

В медучреждении отметили, что прием беременных женщин приостановили после введенного из-за ОРВИ карантина. Один из новорожденных скончался на первой неделе января, затем в один из дней умерли сразу три ребенка.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что власти России обсудят изменение процедуры регистрации детей, родившихся вне медицинских учреждений, чтобы решить проблемы, связанные с домашними родами. По ее словам, инициатива направлена на то, чтобы женщины рожали в медицинских учреждениях.

В свою очередь акушер-гинеколог Алена Минц рассказала NEWS.ru, что процесс родов в домашних условиях и в стационаре — это не одно и то же, даже если приглашается опытный специалист. Как отметила специалист, в случае необходимости врач не сможет оказать полную квалифицированную помощь роженице и младенцу вне стен медучреждения.

Россия
роддомы
младенцы
смерти
Новокузнецк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая жена Кеосаяна заявила о прибавлении в семье
«Не уйти»: Захарова предупредила Зеленского о плате за убийства журналистов
В Ростовской области назвали последствия атаки ВСУ на Таганрог
Россиянам назвали дату Пасхи в 2026 году
Роддом закрыли в российском городе после гибели шести младенцев
Вареники с сюрпризом на старый Новый год: едим, гадаем, гостей удивляем
Регионы Украины ликовали после удара «Орешником» по Львову
Россиянам объяснили, какой режим душа снизит затраты воды на треть
Вкусный салат с огурцом и яйцом на старый Новый год: нужно 10 минут
Бреши в обороне, пушечное мясо в рядах ВСУ: новости СВО к утру 13 января
В Китае подметили «синхронный удар» Москвы и Пекина по Японии
В МИД РФ озвучили, сколько россиян были без света в праздники из-за ВСУ
Нутрициолог развеяла устоявшийся миф о пользе овощных чипсов
«Уже не по силам»: Пушков констатировал утрату США мирового господства
Ледокол освободил застрявший в Беринговом море теплоход
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 января: инфографика
Юрист объяснил, как безопасно давать деньги в долг
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 января
Российский хоккеист помог «Монреалю» разгромить «Ванкувер» в НХЛ
Свыше 10 БПЛА атаковали российские регионы посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.