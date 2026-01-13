Атака США на Венесуэлу
В Новокузнецке отстранили от работы главврача роддома, где умерли младенцы

Главврача роддома №1 в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, временно отстранили от работы, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале. Он отметил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении.

Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса, — написал Середюк.

Ранее стало известно, что из-за карантина роддом приостановил прием беременных. Сообщалось, что один из новорожденных скончался на первой неделе января, затем в один из дней умерли сразу три ребенка. В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петрозаводске местная жительница обратилась в роддом с жалобами на самочувствие. Как информировал СК РФ Карелии, на 38-й неделе беременности у нее произошел выкидыш. В ведомстве заявили, что после осмотра врачами пациентку не госпитализировали. В связи с инцидентом следователи изъяли медицинскую документацию из перинатального центра.

