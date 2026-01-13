СК России возбудил дело после смерти младенцев в новокузнецком роддоме

По факту гибели младенцев в роддоме Новокузнецка возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время следователями СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление и всестороннее изучение причин и обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

До этого в Петрозаводске местная жительница обратилась в роддом с жалобами на самочувствие. Как информировал СК РФ Карелии, у нее произошел выкидыш. В ведомстве заявили, что после осмотра врачами пациентку не госпитализировали.

Также беременная девушка поужинала с подругами в итальянском ресторане Санкт-Петербурга и чуть не лишилась ребенка из-за серьезного отравления. Стало известно, что у них обнаружили сальмонеллез. Подруги праздновали в ресторане день рождения, ели пиццу, пасту, салаты, оладьи и пили лимонад.