Адвокат предупредил о рисках покупки автомобиля из-за границы Адвокат Салкин: россиян могут оштрафовать за покупку автомобиля у иностранцев

За покупку автомобиля у иностранца без договора можно получить штраф в размере 20-40% от суммы сделки, рассказал «Парламентской газете» член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как отметил эксперт, некоторые могут попытаться убедить налоговую, что сделка еще не была проведена.

Адвокат подчеркнул, что в случае, если иностранец, с которым заключалась сделка, находится на территории России, налоговая опросит его, и в случае подтверждения получения вознаграждения, покупатель может столкнуться с последствиями. По его словам, при покупке автомобиля во время регистрации в ГИБДД, сотрудникам придется объяснить, каким путем он был получен.

Адвокат отметил, что ответственность можно понести за любые наличные и безналичные расчеты с нерезидентами страны. По его словам, чтобы сделка была признана чистой, ее нужно провести через специальный уполномоченный банк и предоставить договор.

Ранее финансист Марчел Кырлан рассказал, что уход части китайских брендов не обрушит авторынок. Он отметил, что рынок сможет адаптироваться к новым условиям.