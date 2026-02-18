Азаров объяснил арест бывшего главы Минюста Украины

Задержание и арест экс-министра энергетики и бывшего главы Минюста Украины Германа Галущенко является логичным продолжением системной работы НАБУ и САП, которую те ведут по указанию США в рамках расследования в отношении президента страны Владимира Зеленского и его команды, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ТАСС. По словам политика, эта деятельность не прекращалась, о чем свидетельствуют регулярные обыски и обвинения в определенные промежутки времени.

Эта работа не прекращалась, и мы видим, что последовательно, через какие-то определенные промежутки времени были обыски, предъявление обвинений и масса информации, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Галущенко задержали на границе при попытке покинуть страну. Отставка чиновника была поддержана 323 депутатами Верховной рады в ноябре после коррупционного скандала.

Позже экс-министру энергетики инкриминировали создание преступного сообщества и отмывание денег в рамках «дела Миндича». По версии следствия, фигурант входил в группу, которая заработала свыше $112 млн (8,6 млрд рублей) наличными благодаря незаконным схемам в энергетической отрасли, медиасфере и госзакупках.