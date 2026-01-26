Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:47

Супруги узнали жуткую правду о будущем ребенке после ЭКО

В США женщина родила чужого ребенка из-за ошибки при ЭКО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американка родила чужого ребенка из-за подмены эмбриона во время процедуры ЭКО, пишет People. Пара утверждает, что клиника репродуктивной медицины в Орландо допустила ошибку.

Супруги также заявили, что готовы продолжать заботиться о девочке, но она должна быть возвращена своим биологическим родителям, если те готовы ее принять. Ребенок, рожденный в декабре прошлого года, не был похож ни на одного из них, а генетический анализ подтвердил отсутствие родства.

Истцы потребовали, чтобы клиника бесплатно провела ДНК-тестирование всем пациентам за последние пять лет и детям, появившимся после имплантации эмбрионов. В центре заявили, что ищут причину произошедшей ошибки и проверяют внутренние процессы.

Ранее в Ленинградской области врачи спасли беременную 27-летнюю девушку, которая попала в ДТП. Во время столкновения у нее произошел разрыв матки, плод погиб моментально. У матери началось сильное кровотечение, она потеряла более 70% крови.

В Санкт-Петербурге до этого женщина обвинила врачей роддома № 9 в халатности, которая привела к тяжелой инвалидности ее ребенка. Несмотря на контракт на 90 тыс. рублей, на 39-й неделе беременности врач не заметила ухудшения состояния роженицы.

