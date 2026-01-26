Супруги узнали жуткую правду о будущем ребенке после ЭКО В США женщина родила чужого ребенка из-за ошибки при ЭКО

Американка родила чужого ребенка из-за подмены эмбриона во время процедуры ЭКО, пишет People. Пара утверждает, что клиника репродуктивной медицины в Орландо допустила ошибку.

Супруги также заявили, что готовы продолжать заботиться о девочке, но она должна быть возвращена своим биологическим родителям, если те готовы ее принять. Ребенок, рожденный в декабре прошлого года, не был похож ни на одного из них, а генетический анализ подтвердил отсутствие родства.

Истцы потребовали, чтобы клиника бесплатно провела ДНК-тестирование всем пациентам за последние пять лет и детям, появившимся после имплантации эмбрионов. В центре заявили, что ищут причину произошедшей ошибки и проверяют внутренние процессы.

