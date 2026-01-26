Врачи спасли беременную с разрывом матки и потерей крови после ДТП В Ленобласти врачи спасли беременную женщину с разрывом матки после ДТП

В Ленинградской области врачи спасли беременную 27-летнюю женщину, которая попала в ДТП, сообщила пресс-служба Ленинградского областного перинатального центра. Во время столкновения у нее произошел разрыв матки, плод погиб моментально, а у матери началось сильное кровотечение, она потеряла более 70% крови.

У 27-летней жительницы Санкт-Петербурга, находящейся в третьем триместре беременности, в результате ДТП с четырьмя машинами в Ломоносовском районе Ленинградской области произошел разрыв матки. Плод погиб моментально, у матери началось массивное кровотечение, — говорится в сообщении.

Женщину доставили без сознания, с ушибом головы, критически низким давлением и терминальной стадией геморрагического шока. Врачи сделали экстренное переливание крови. На помощь акушерам-гинекологам прибыли хирурги из Гатчинской клинической межрайонной больницы, которые проверили органы брюшной полости и исключили другие источники кровотечения. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии.

