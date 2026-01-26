Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:13

Врачи спасли беременную с разрывом матки и потерей крови после ДТП

В Ленобласти врачи спасли беременную женщину с разрывом матки после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленинградской области врачи спасли беременную 27-летнюю женщину, которая попала в ДТП, сообщила пресс-служба Ленинградского областного перинатального центра. Во время столкновения у нее произошел разрыв матки, плод погиб моментально, а у матери началось сильное кровотечение, она потеряла более 70% крови.

У 27-летней жительницы Санкт-Петербурга, находящейся в третьем триместре беременности, в результате ДТП с четырьмя машинами в Ломоносовском районе Ленинградской области произошел разрыв матки. Плод погиб моментально, у матери началось массивное кровотечение, — говорится в сообщении.

Женщину доставили без сознания, с ушибом головы, критически низким давлением и терминальной стадией геморрагического шока. Врачи сделали экстренное переливание крови. На помощь акушерам-гинекологам прибыли хирурги из Гатчинской клинической межрайонной больницы, которые проверили органы брюшной полости и исключили другие источники кровотечения. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии.

Ранее жительница Петербурга обвинила врачей роддома № 9 в халатности, которая привела к тяжелой инвалидности ее ребенка. Несмотря на контракт на 90 тыс. рублей, на 39-й неделе беременности врач не заметила ухудшения состояния роженицы. При госпитализации она попыталась стимулировать роды, но затем неожиданно уехала. В результате отслоения плаценты у ребенка произошло полное поражение мозга.

