Раскрыты варварские методы минирования ВСУ

Украинские военные применяют тактику тотального минирования на освобожденных территориях, рассказал ТАСС сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага. Об этом свидетельствуют находки его коллег в селе Сосновка Днепропетровской области.

По его словам, при разминировании жилых домов в Сосновке военнослужащие нередко обнаруживают взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Целью таких действий является нанесение максимальных потерь гражданскому населению и военнослужащим после возвращения людей в свои жилища.

Там всякое разное — мягкие игрушки минируют. Точно также минируют пачки от сигарет, банки от энергетиков, напитки, — сказал сапер.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Ростова-на-Дону был найден неразорвавшийся снаряд ВСУ. Его вынесли из дома, жителей которого эвакуировали.

До этого стало известно, что пленного бойца ВСУ Василия Руса обвинили в минировании села Дарьино в Курской области для срыва эвакуации гражданского населения. Уголовное дело возбудили по статье о теракте, повлекшем за собой смерть человека.