Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 06:14

Раскрыты варварские методы минирования ВСУ

Сапер Блага рассказал о минировании детских игрушек ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные применяют тактику тотального минирования на освобожденных территориях, рассказал ТАСС сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага. Об этом свидетельствуют находки его коллег в селе Сосновка Днепропетровской области.

По его словам, при разминировании жилых домов в Сосновке военнослужащие нередко обнаруживают взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Целью таких действий является нанесение максимальных потерь гражданскому населению и военнослужащим после возвращения людей в свои жилища.

Там всякое разное — мягкие игрушки минируют. Точно также минируют пачки от сигарет, банки от энергетиков, напитки, — сказал сапер.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Ростова-на-Дону был найден неразорвавшийся снаряд ВСУ. Его вынесли из дома, жителей которого эвакуировали.

До этого стало известно, что пленного бойца ВСУ Василия Руса обвинили в минировании села Дарьино в Курской области для срыва эвакуации гражданского населения. Уголовное дело возбудили по статье о теракте, повлекшем за собой смерть человека.

саперы
игрушки
минирование
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.