Неразорвавшийся снаряд вынесли из жилого дома после атаки ВСУ Мэр Скрябин: неразорвавшийся снаряд вынесли из квартиры в Ростове-на-Дону

Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ, вынесен из дома, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. По его словам, жителей дома эвакуировали.

В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов. Проведена эвакуация 320 жителей дома. Задействован пункт временного размещения на базе школы № 115, — написал он.

Скрябин уточнил, что в школе будет организован дистанционный формат обучения. Занятия возобновятся в обычном режиме после завершения работ в поврежденном доме.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что атака БПЛА отражена в Ростове-на-Дону. По его словам, в микрорайоне Левенцовском повреждены две многоэтажки, пострадали трое взрослых и ребенок. Эвакуация жителей не проводилась.

Тем временем в Минобороны подтвердили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 2 сентября сработали над территорией Ростовской области. По данным ведомства, в регионе было уничтожено 13 украинских дронов.