Российский регион ночью атаковали сразу 13 дронов

Средства противовоздушной обороны в ночь на 2 сентября сработали над территорией Ростовской области, сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, было уничтожено 13 дронов.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в публикации.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что атака БПЛА отражена в Ростове-на-Дону. По его словам, в микрорайоне Левенцовском повреждены две многоэтажки, пострадали трое взрослых и ребенок. Эвакуация жителей не проводилась.

Тем временем уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока заявила, что всего 35 мирных жителей с начала года погибли в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, 232 человека получили ранения. По ее словам, среди погибших — трое детей, среди пострадавших — семеро. Она предупредила, что многие районы ЛНР по-прежнему небезопасны для передвижения, опросов, поисковых и следственных работ из-за близости к фронту.