02 сентября 2025 в 05:19

Названо число детей, погибших в ЛНР с начала года от атак ВСУ

Омбудсмен Сорока: в ЛНР с начала 2025 года от атак ВСУ погибли 35 человек

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Всего 35 мирных жителей с начала года погибли в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, 232 человека получили ранения, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока. По ее словам, среди погибших трое детей, среди пострадавших — семеро.

Когда ситуация стабилизируется, мы сможем добраться до тех мест, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, цифры, увы, могут резко возрасти, — добавила Сорока.

Она предупредила, что многие районы ЛНР по-прежнему небезопасны для передвижения, опросов, поисковых и следственных работ из-за близости фронта. На этих участках фиксируются непрекращающиеся обстрелы украинской армии, отметила Сорока.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что тела многих жителей курского приграничья, погибших во время оккупации ВСУ Суджи и других населенных пунктов, до сих пор захоронены во дворах, огородах и возле домов. Профильным органам предстоит эксгумировать останки, идентифицировать личности, а также определить причины гибели.

Также он рассказал о тотальном мародерстве ВСУ в курском приграничье во время оккупации этих территорий. Он уточнил, что украинские солдаты вывозили из домов местных жителей все, что там оставалось, — от личной сельхозтехники до ношеного нижнего белья.

