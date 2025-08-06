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06 августа 2025 в 10:50

«Убийства и тотальное мародерство»: Мирошник о зверствах ВСУ в Судже

Мирошник заявил, что ВСУ в Курской области занимались тотальным мародерством

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью NEWS.ru сообщил о тотальном мародерстве ВСУ в курском приграничье во время вторжения в августе 2024 года. По его словам, украинские солдаты вывозили из домов местных жителей все, что там оставалось, — от личной сельхозтехники до ношеного нижнего белья.

ВСУ выгребали все, до чего дотягивались руки, — сначала транспорт, затем догребали остальное, заканчивая соленьями и трусами <…>. Это происходило в Русском Поречном, Черкасском Поречном, Погребках и других десятках населенных пунктов разного масштаба. Где-то проживали до начала вторжения сотни человек, где-то — тысяча-полторы. Вот там происходили убийства, изнасилования, тотальное мародерство, — отметил собеседник.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке дрона ВСУ на предприятие «Мираторга» пострадал человек. По словам Хинштейна, после оказания первой помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

В результате атаки вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района погиб 19-летний работник компании связи «Алабуга». Инцидент произошел днем.

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