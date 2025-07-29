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29 июля 2025 в 22:46

«Тяжелая потеря»: 19-летний житель Курской области погиб после атаки БПЛА

Хинштейн: после атаки ВСУ на село Карыж погиб 19-летний сотрудник «Алабуги»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района погиб 19-летний работник компании связи «Алабуга». Инцидент произошел днем, о чем сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат атаковал мирный населенный пункт, что привело к гибели молодого человека. Трагедия стала еще одним подтверждением жестокости действий противника, направленных против гражданского населения, — указал Хинштейн.

Политик принес искренние соболезнования родным и близким. Он назвал атаку ВСУ варварским и бесчеловечным преступлением.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие Вячеслав Гевко и Владислав Шевель получили по 15 и 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область в 2024 году. В пресс-службе Главной военной прокуратуры указали, что приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Он установил, что осужденные незаконно пересекли границу в Суджанском районе и направились в сторону села Черкасская Конопелька.

ВСУ
Курская область
Александр Хинштейн
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