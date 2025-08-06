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06 августа 2025 в 10:00

Работник «Мираторга» пострадал при атаке украинского беспилотника

Хинштейн: работник «Мираторга» пострадал при атаке украинского дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При атаке дрона ВСУ на предприятие «Мираторга» в Курской области пострадал человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, после оказания первой помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, вчера днем украинский беспилотник атаковал территорию АПХ «Мираторг» в деревне Хитровке Суджанского района. К сожалению, пострадал сотрудник предприятия. У 50-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени, — написал Хинштейн.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что более 330 человек стали жертвами вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. По его словам, еще свыше 550 человек были ранены. Глава ведомства подчеркнул, что противник целиком осознавал свои действия.

Работники ведомства уже завершили масштабное расследование преступлений, совершенных украинскими военными в Курской области. За год работы следователи собрали исчерпывающие доказательства по 230 эпизодам противоправных действий противника. Возбуждено более 600 уголовных дел.

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