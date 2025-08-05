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05 августа 2025 в 07:36

Бастрыкин раскрыл число погибших при вторжении ВСУ в Курскую область

Бастрыкин: при вторжении ВСУ в Курскую область погиб 331 человек

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Более 330 человек стали жертвами вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит KP.RU, еще свыше 550 человек были ранены.

Следователи СК России зафиксировали, что в результате вторжения националистов в Курскую область 331 человек погиб, 553 были ранены, — сказал Бастрыкин.

Глава ведомства подчеркнул, что противник целиком осознавал свои действия. Он отметил, что украинские военнослужащие намеренно издевались над мирным населением и убивали людей. Это подтверждается словами жителей приграничных сел и поселков, ставших свидетелями зверств ВСУ, заключил Бастрыкин.

Кроме того, продолжил глава СК РФ, работники ведомства уже завершили масштабное расследование преступлений, совершенных украинскими военными в Курской области. За год работы следователи собрали исчерпывающие доказательства по 230 эпизодам противоправных действий противника. Возбуждено более 600 уголовных дел.

СК РФ
Александр Бастрыкин
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