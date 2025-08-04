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04 августа 2025 в 16:01

Бастрыкин рассказал, кто ответил за обстрелы Курской области

Председатель СК Бастрыкин: 230 солдат ВСУ осудили за преступления под Курском

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Работники Следственного комитета России завершили масштабное расследование преступлений, совершенных украинскими военными в Курской области, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью KP.RU. В ходе годовой работы следователи собрали исчерпывающие доказательства по 230 эпизодам противоправных действий ВСУ.

Подразделения ВСУ пришли с оружием на нашу территорию, чтобы совершать теракты, запугать мирное население и уничтожить гражданскую инфраструктуру. Следственным комитетом возбуждено более 600 уголовных дел, 213 из них мы уже направили в суд. Более 230 националистов уже осуждены, — сказал глава ведомства.

В материалах дела содержатся многочисленные свидетельские показания местных жителей, протоколы осмотра мест происшествий, признания задержанных боевиков и заключения судебных экспертиз. На основании собранных доказательств действия военнослужащих ВСУ квалифицированы по нескольким статьям УК РФ, включая «Террористический акт», «Убийство» и «Умышленное уничтожение имущества».

Ранее Бастрыкин говорил, что сумма предварительно оцененного ущерба, нанесенного Курской области в результате действий ВСУ, превысила 3 млрд рублей. По словам главы СК, данная цифра носит промежуточный характер. Следственные органы продолжают тщательную работу по подсчету окончательной суммы ущерба.

Александр Бастрыкин
Курская область
СК РФ
ВСУ
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