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04 августа 2025 в 15:48

Бастрыкин раскрыл первые оценки ущерба от атаки ВСУ на Курскую область

Бастрыкин: ущерб Курской области от атаки ВСУ составил 3 млрд рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Предварительная оценка ущерба от атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область превысила 3 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, которые передает KP.RU, эта сумма является промежуточной, а работа по подсчету окончательного ущерба продолжается.

На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей, — сказал Бастрыкин.

Глава СК подчеркнул, что украинские военные нанесли значительный материальный ущерб региону, а следственные органы продолжают фиксировать все последствия их преступной деятельности. Окончательная сумма ущерба будет определена после завершения всех необходимых экспертиз и обследований.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выделит Курской области свыше 40 млрд рублей на восстановление жилья. По его словам, эти средства также пойдут на выплаты жителям региона.

До этого врио главы региона Александр Хинштейн рассказал, что на Курщине появится мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Также в регионе установят памятник в честь подполковника Сергея Чебнева, который героически погиб при обороне населенного пункта Малая Локня.

Александр Бастрыкин
Курская область
ВСУ
убытки
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