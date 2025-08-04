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04 августа 2025 в 10:36

Власти выделят 40 млрд рублей на восстановление домов в российском регионе

Мишустин: на восстановление жилья на Курщине выделят свыше 40 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российское правительство выделит Курской области свыше 40 млрд рублей на восстановление жилья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, эти средства также пойдут на выплаты жителям региона, передает пресс-служба кабмина.

Выделим Курской области еще более 40 млрд рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с поручением главы государства, — сказал глава кабмина.

Ранее врио главы региона Александр Хинштейн рассказал, что на Курщине появится мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Также в регионе установят памятник в честь подполковника Сергея Чебнева, который героически погиб при обороне населенного пункта Малая Локня. Работа в этом направлении ведется совместно с Российским военно-историческим обществом.

До этого Хинштейн сообщил, что работа по восстановлению разрушенных в результате украинских атак населенных пунктов Курской области продолжается. По его словам, сейчас идет первый этап — разминирование территорий.

Михаил Мишустин
Курская область
восстановление
Кабмин
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