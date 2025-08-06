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06 августа 2025 в 10:24

«Предстоит эксгумировать останки убитых»: Мирошник о расследовании в Судже

Мирошник сообщил о сложностях с эксгумацией тел погибших жителей Суджи

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил в интервью NEWS.ru, что тела многих жителей курского приграничья, погибших во время вторжения ВСУ в Суджу и другие населенные пункты, до сих пор захоронены во дворах, огородах и возле домов. Собеседник добавил, что профильным органам только предстоит эксгумировать останки, идентифицировать личности, а также определить причины гибели.

Там, где жили и умерли, соседи их и хоронили. Предстоит эксгумировать останки, установить личности и причины смерти, — отметил Мирошник.

Пока нет информации о сроках завершения работ по эксгумации тел, уточнил он. Процедуру осложняет тот факт, что ВСУ продолжают обстреливать приграничье, кроме того, значительная часть территорий остается заминированной.

Сколько месяцев займет, я сказать не готов, это компетенции следственных органов. Тем более что приграничные территории продолжают подвергаться обстрелам, а часть населенных пунктов еще не разминирована, поэтому даже процедура эксгумации пока проблематична, — резюмировал представитель МИД.

Он напомнил, что сегодня, 6 августа, исполняется год со дня захода ВСУ в курское приграничье.

Ранее стало известно, что при атаке дрона ВСУ на предприятие «Мираторга» в Курской области пострадал человек. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, после оказания первой помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

В результате атаки вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района погиб 19-летний работник компании связи «Алабуга». Инцидент произошел днем, сообщил Хинштейн.

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