Стали известны подробности жуткого дела с убийствами электрическим током

В Екатеринбурге маньяк Егор Хабаров убивал своих жертв при помощи электрического тока, сообщили подробности в URA.RU. Отмечается, что в 2010-м убийцу поместили в психиатрическую больницу.

По информации портала, Хабарова подозревали минимум в семи убийствах, но правоохранители смогли доказать два эпизода. Жертвами маньяка становились люди, которые продавали запчасти для компьютеров в газете.

В 2008-м он убил 27-летнего мастера по ремонту техники при помощи тока. После маньяк украл у жертвы технику и телефон. Также Хабаров с подельником заманили в гараж 23-летнего студента, а затем обвязали его проводами и убили.

В 2010-м преступника признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу в Волгограде. По информации журналистов, в 2023-м году вышедший на волю маньяк устроился на работу охранником в торговом центре в Екатеринбурге, позже его уволили. В издании уточнили, что о местонахождении Хабарова больше ничего неизвестно.

