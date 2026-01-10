Атака США на Венесуэлу
Стали известны подробности жуткого дела с убийствами электрическим током

URA.RU: екатеринбургский маньяк убивал своих жертв электрическим током

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Екатеринбурге маньяк Егор Хабаров убивал своих жертв при помощи электрического тока, сообщили подробности в URA.RU. Отмечается, что в 2010-м убийцу поместили в психиатрическую больницу.

По информации портала, Хабарова подозревали минимум в семи убийствах, но правоохранители смогли доказать два эпизода. Жертвами маньяка становились люди, которые продавали запчасти для компьютеров в газете.

В 2008-м он убил 27-летнего мастера по ремонту техники при помощи тока. После маньяк украл у жертвы технику и телефон. Также Хабаров с подельником заманили в гараж 23-летнего студента, а затем обвязали его проводами и убили.

В 2010-м преступника признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу в Волгограде. По информации журналистов, в 2023-м году вышедший на волю маньяк устроился на работу охранником в торговом центре в Екатеринбурге, позже его уволили. В издании уточнили, что о местонахождении Хабарова больше ничего неизвестно.

Ранее Верховный суд России отказался изменять приговор Радику Тагирову, известному как поволжский маньяк. Он был признан виновным в убийстве 31 человека, трех покушениях на убийство и 33 случаях разбойных нападений, жертвами которых стали пожилые женщины.

