02 сентября 2025 в 06:52

В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадал ребенок

Слюсарь: из-за атаки ВСУ в Ростове-на-Дону пострадали трое взрослых и ребенок

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атака БПЛА отражена в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. В микрорайоне Левенцовском повреждены две многоэтажки, трое взрослых и ребенок пострадали.

Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районах. На западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, еще ночью огонь был потушен. В микрорайоне Левенцовском повреждения получили две многоэтажки. На ул. Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей там не понадобилась, — добавил Слюсарь.

Ранее врио губернатора Ростовской области Слюсарь передавал, что ПВО сбила БПЛА над Чертковским и Миллеровским районами. По предварительной информации, при атаке нет пострадавших и разрушений.

В селе Великие Копани Херсонской области до этого беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. После сброса боеприпаса машина загорелась, но мужчина выжил и был госпитализирован.

Также Воздушно-космические силы России успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. За три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 25 дронов самолетного типа. Большая часть воздушных целей была нейтрализована над водами Черного моря.

