День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 06:59

Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в Чертковском и Миллеровском районах

Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны успешно сбили беспилотные летательные аппараты в небе над Чертковским и Миллеровским районами Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой каких-либо последствий на земле. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Никто из людей не пострадал, — написал политик.

Врио губернатора подчеркнул, что воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Ситуация в районах остается под контролем экстренных служб.

Регулярное отслеживание воздушного пространства и оперативное реагирование на угрозы стали приоритетным направлением обеспечения безопасности региона. Местные власти держат на постоянном контроле вопросы противовоздушной обороны.

Ранее в селе Великие Копани Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. Как сообщил глава округа Руслан Хоменко, в результате сброса боеприпаса машина загорелась, но депутат выжил и был госпитализирован.

ПВО
Ростовская область
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, на чем будем передвигаться Путин по Китаю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 августа: инфографика
ВСУ атаковали Россию с помощью 21 БПЛА
Появились детали ночной атаки на украинские порты и заводы
В МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии
Названы российские регионы с наибольшим числом нарушителей ПДД
Мошенники начали имитировать Mir Pay для обмана россиян
«Нет идиотов»: Степашин о возможном вступлении Австрии в НАТО
Украинские мошенники оказались на грани нервного срыва из-за России
Стало известно, когда россиянам перестанут надоедать спам-звонками
Второго за неделю россиянина арестовали по делу о госизмене
На Западе объяснили, почему Зеленский добивается встречи с Путиным
Юрист ответил, когда можно вернуть деньги за пользование уличным туалетом
А вот и бабье лето? +26, солнце: погода в Москве и Петербурге 1–7 сентября
Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области
«Это возмездие»: ликвидацию организатора Майдана назвали посланием сверху
Авиаудары не оставили ни единого шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 августа
Баклажаны по-грузински — божественная закуска: готовим, как в Тбилиси!
Штрафы за «заменители» детских кресел вступят в силу
Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.