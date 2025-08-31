Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области

Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в Чертковском и Миллеровском районах

Системы противовоздушной обороны успешно сбили беспилотные летательные аппараты в небе над Чертковским и Миллеровским районами Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой каких-либо последствий на земле. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Никто из людей не пострадал, — написал политик.

Врио губернатора подчеркнул, что воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Ситуация в районах остается под контролем экстренных служб.

Регулярное отслеживание воздушного пространства и оперативное реагирование на угрозы стали приоритетным направлением обеспечения безопасности региона. Местные власти держат на постоянном контроле вопросы противовоздушной обороны.

Ранее в селе Великие Копани Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. Как сообщил глава округа Руслан Хоменко, в результате сброса боеприпаса машина загорелась, но депутат выжил и был госпитализирован.