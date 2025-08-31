День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 00:00

«Алексей выжил»: дрон ВСУ атаковал машину депутата в Херсонской области

Украинский беспилотник атаковал авто депутата совета херсонских Алешек Зоголя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В селе Великие Копани Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. Как сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале, в результате сброса боеприпаса машина загорелась, но депутат выжил и был госпитализирован.

Алексей выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Кроме него в машине был еще один местный житель, — добавил Хоменко.

По предварительным данным, депутат получил ранения. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию Брянской области, в результате чего пострадали три человека. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал, что один из мирных жителей в момент удара был за рулем.

До этого двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

В то же время российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника при атаке на Ленинградскую область. Как подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко, БПЛА были сбиты в Кингисеппском районе.

Херсонская область
атаки
ВСУ
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 августа 2025 года
«Раньше учили думать»: какое образование лучше — российское или советское
«Алексей выжил»: дрон ВСУ атаковал машину депутата в Херсонской области
СБУ не смогла установить личность стрелявшего в экс-главу СНБО
Скачок энерговыделения зафиксирован на Солнце
Житель Ирана исполнил бесстрашный танец на спине огромной акулы
Финансист озвучил три способа заработать на снижении ключевой ставки
«Ждут мрачные дни»: хуситы пригрозили Израилю из-за гибели премьера Йемена
Беспилотник атаковал объект в Белгородской области
Японский министр отменил поездку в США из-за споров о рисе
В Госдуме потребовали проверить цены на цветы к 1 сентября
Под Тверью задержали полсотни польских байкеров-националистов
Три жителя приграничья пострадали из-за атак украинских дронов
В «Зените» выбрали нового председателя правления
«Спартак» добил «Сочи» на последних минутах
Альпинист оценил шансы Наговициной спуститься с пика Победы самостоятельно
Трамп намекнул на Нобелевскую премию и разозлил Индию
Под Новороссийском завершили ликвидацию последствий разлива нефти
Легендарный хоккеист провел прощальный матч
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.