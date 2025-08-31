«Алексей выжил»: дрон ВСУ атаковал машину депутата в Херсонской области

В селе Великие Копани Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. Как сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале, в результате сброса боеприпаса машина загорелась, но депутат выжил и был госпитализирован.

Алексей выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Кроме него в машине был еще один местный житель, — добавил Хоменко.

По предварительным данным, депутат получил ранения. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию Брянской области, в результате чего пострадали три человека. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал, что один из мирных жителей в момент удара был за рулем.

До этого двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

В то же время российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника при атаке на Ленинградскую область. Как подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко, БПЛА были сбиты в Кингисеппском районе.