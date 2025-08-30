Три жителя приграничья пострадали из-за атак украинских дронов Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Брянской области, в результате чего пострадали три человека, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Он пояснил, что один из мирных жителей в момент удара был за рулем.

Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов грузовой автомобиль на автодороге Суземка — Страчово. В результате сброса взрывного устройства легкое сотрясение получил водитель автомобиля. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия в селе Крапивна Климовского района, к сожалению, ранены два сотрудника, — написал Богомаз.

Отмечается, что сотрудников предприятия доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь. В результате сброса взрывных устройств также поврежден КПП.

Глава региона добавил, что в поселке Суземка ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали дом культуры, повреждена кровля. В селе Чуровичи FPV-дроны атаковали гражданский автомобиль, который был полностью уничтожен. Кроме того, произошло возгорание кровли административного здания. Пострадавших во всех случаях нет.

Ранее двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на гражданский автомобиль. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.