В Брянской области дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль

Двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. <...> К сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Ранее российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника при атаке на Ленинградскую область. Как подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко, БПЛА были сбиты в Кингисеппском районе.

В то же время расчеты ствольной артиллерии группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны, были поражены минометная позиция, пункты управления и площадки для запуска БПЛА, размещенные в лесополосах. В результате украинские подразделения лишились возможности вести огонь и использовать дроны на этом участке.