Силы ПВО защитили Ленобласть от украинских дронов Дрозденко: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ в Кингисеппском районе Ленобласти

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника, атаковавших Ленинградскую область, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. По его словам, вражеские БПЛА удалось сбить в Кингисеппском районе.

Силами ПВО четыре БПЛА уничтожено в Кингисеппском районе, — подчеркнул губернатор.

Ранее дрон ВСУ атаковал Санкт-Петербург. При нейтрализации беспилотника были выбиты два окна в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе. Как сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин, конструкции дома не пострадали, собственники получат компенсацию.

Как стало известно, 23 августа в период с 17:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 57 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, атаке подверглись 12 регионов страны, в частности, Калужская, Брянская, Ленинградская, Курская, Новгородская, Тверская, Тамбовская и Орловская области. Также дроны атаковали Чувашию, Московский регион и акваторию Черного моря.