Более полусотни БПЛА уничтожили над регионами России МО: над 12 российскими регионами сбито 57 украинских БПЛА

В период с 17:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 57 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, атаке подверглись 12 регионов страны.

В частности, Калужская, Брянская, Ленинградская, Курская, Новгородская, Тверская, Тамбовская и Орловская области. Также беспилотники атаковали Республику Чувашия, Московский регион и акваторию Черного моря.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей сообщал, что в городе Старый Оскол Белгородской области прогремело не менее пяти взрывов. Канал утверждал, что зафиксированы пролеты беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины типа «Лютый». Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Официальных подтверждений не было.

До этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что два окна выбило при нейтрализации беспилотника в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе города. По его словам, конструкции дома не пострадали. Собственники получат компенсацию.