Очевидцы сообщили о серии взрывов в Белгородской области Mash: в Старом Осколе Белгородской области слышали не менее пяти взрывов

Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей сообщил, что в городе Старый Оскол Белгородской области прогремело не менее пяти взрывов. Канал утверждает, что зафиксированы пролеты беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины типа «Лютый». Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Официальных подтверждений не было.

Mash со слов очевидцев пишет, что в 23:40–23:50 в небе над городом прогремел громкий взрыв, за которым последовало еще четыре хлорка. Канал проинформировал, что беспилотники летят низко, поэтому после взрывов в домах затряслись окна и сработала сигнализация у машин.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что два окна выбило при нейтрализации беспилотника в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе города. По его словам, конструкции дома не пострадали. Собственники получат компенсацию.

До этого губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о ликвидации БПЛА над Пушкинским районом. Позже беспилотник был уничтожен в Красносельском районе. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.