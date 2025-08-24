Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 00:28

Очевидцы сообщили о серии взрывов в Белгородской области

Mash: в Старом Осколе Белгородской области слышали не менее пяти взрывов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей сообщил, что в городе Старый Оскол Белгородской области прогремело не менее пяти взрывов. Канал утверждает, что зафиксированы пролеты беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины типа «Лютый». Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Официальных подтверждений не было.

Mash со слов очевидцев пишет, что в 23:40–23:50 в небе над городом прогремел громкий взрыв, за которым последовало еще четыре хлорка. Канал проинформировал, что беспилотники летят низко, поэтому после взрывов в домах затряслись окна и сработала сигнализация у машин.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что два окна выбило при нейтрализации беспилотника в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе города. По его словам, конструкции дома не пострадали. Собственники получат компенсацию.

До этого губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о ликвидации БПЛА над Пушкинским районом. Позже беспилотник был уничтожен в Красносельском районе. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

ВСУ
дроны
взрывы
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пелагея пропустила собственный концерт в Выборге
Более полусотни БПЛА уничтожили на регионами России
В Индии сделали резкое «предложение» Западу из-за России
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Белгородской области
В РФПИ напомнили, как западные СМИ обвиняли Россию в подрыве «СП»
Российскому кино предсказали возвращение к корням после СВО
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 августа 2025 года
Увлечение Маском, новая любовь, забвение: где сейчас Александр Руцкой
«Мы упали»: спасатель рассказал о «посадке» борта при спасении альпинистки
Терроризм, иноагентство, секс с детьми: в чем обвиняют блогера Маркаряна
Российский аэропорт временно прекратил работу
Необычное лечо с яблоками и корицей — лучший рецепт сезона
«Безумие!»: Макрона раскритиковали за идею о войсках для Украины
В ОП предположили, как продавцы вейпов будут скрывать свой бизнес
Складываю кабачки и апельсин в кастрюлю — результат изумляет
Перечислены условия, на которых Украина получит гарантии безопасности
Как собрать ребенка в 1-й класс: полный список
Российские авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов
Французский политик назвал силы, которые нужно перебросить на Украину
Стало известно, сколько времени пролежит тело альпинистки в горах Киргизии
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.