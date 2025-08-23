Переговоры Путина и Трампа на Аляске
ВСУ атаковали Петербург

Беглов сообщил об уничтожении БПЛА над Петербургом

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Санкт-Петербургом, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. Дрон был уничтожен в Пушкинском районе. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Поблагодарил военнослужащих сил ПВО за четкие и слаженные действия по подавлению беспилотного летательного аппарата в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, — отметил Беглов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в Тосненском районе был сбит беспилотник. По его словам, происшествие обошлось без разрушений и пострадавших. Глава региона до уничтожения БПЛА предупреждал о возможной атаке. Он также отмечал снижение скорости мобильного интернета в юго-западных районах региона.

Минобороны до этого сообщало, что ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России 23 августа в период с 12:00 до 14:00 по московскому времени. ПВО перехватила и ликвидировала 20 украинских БПЛА. Наибольшее количество дронов уничтожили над Брянской областью, а также над Смоленской, Курской и Калужской областями.

