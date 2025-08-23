Пролетавший над Ленобластью беспилотник ликвидировали

Беспилотный летательный аппарат был сбит силами ПВО в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, происшествие обошлось без разрушений и пострадавших.

Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет, — написал губернатор.

Ранее глава региона предупреждал о возможном заходе беспилотника в воздушное пространство Ленинградской области. Он также отмечал снижение скорости мобильного интернета в юго-западных районах региона.

До этого ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России в период с 12:00 до 14:00 по московскому времени. Как уточнило Министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО было сбито 20 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее количество дронов уничтожили над Брянской областью, а также над Смоленской, Курской и Калужской областями.

Помимо этого, в городе Петров Вал Волгоградской области ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом рядом со станцией. В результате повреждения остекления сотрудник РЖД получил осколочное ранение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.