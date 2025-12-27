Зеленский вновь обратился к Западу с просьбой Зеленский попросил у западных партнеров новые системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных стран продолжать поставки средств ПВО. В своем Telegram-канале он написал, что они должны быть «достаточными и своевременными».

Поставки средств ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас, — заявил он.

Ранее Зеленский уже призывал западные страны усилить поставки систем ПВО после российских ударов по объектам ВПК, также уточнив, что Европа и США могут помочь с дополнительными ракетами-перехватчиками. Кроме того, он обратился к партнерам с просьбой увеличить санкционное давление на Россию.

Позднее секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко заявил, что ситуация с предоставлением американских ракет Patriot Украине приобрела критический поворот. По его словам, в стране в целом есть проблема с поставками вооружений.

В свою очередь военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Европа не намерена существенно наращивать поставки ПВО для Украины, особенно после отказа США от бесплатных поставок вооружения. По мнению эксперта, европейские страны будут действовать исходя из собственных возможностей и приоритетов безопасности.