На Украине забили тревогу из-за критической ситуации с Patriot Костенко: ситуация с поставками Patriot на Украину стала критической

Ситуация с предоставлением американских ракет Patriot Украине приобрела критический поворот, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», в стране в целом есть проблема с поставками вооружений.

Костенко напомнил, что на Украине всегда наблюдалась нехватка ракет. Однако на данный момент ситуация со всеми вооружениями стала кризисной, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада новую партию военной помощи и усиления санкций против России после ударов возмездия РФ. По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Также стало известно, что Дания планирует значительно сократить объем военной помощи Украине к 2026 году. Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен проинформировал депутатов, что размер финансовой поддержки составит 9,4 млрд крон (более 35 млрд рублей), что меньше 16,5 млрд крон (61,5 млрд рублей) в текущем году.