Европейская страна вдвое сократит военную помощь Украине Дания планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое в 2026 году

Дания планирует значительно сократить объем военной помощи Украине к 2026 году, уменьшив его почти вдвое, передает телерадиокомпания DR со ссылкой на Минобороны страны. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен проинформировал депутатов, что размер финансовой поддержки составит 9,4 млрд крон (более 35 млрд рублей), что меньше, чем 16,5 млрд крон (61,5 млрд рублей) в текущем году и почти 19 млрд крон (почти 70,9 млрд рублей) годом ранее.

Согласно информации от министерства, снижение финансовой поддержки Украины продолжится. В 2027 году на эти цели планируется выделить 7,1 млрд крон (26,4 млрд рублей), а в 2028 году — около 1 млрд (3,7 млрд рублей).

В 2025 году Копенгаген выделил Киеву €1,2 млрд (107,8 млрд рублей) для поддержки украинской военной промышленности в рамках программы, известной как «датская модель». Она предусматривает прямые закупки вооружений у украинских предприятий.

Ранее сообщалось, что правительство Италии отложило рассмотрение указа о продлении военной помощи Украине до следующего года. Разногласия в кабинете премьер-министра Джорджи Мелони и возражения вице-премьера Маттео Сальвини стали причиной этого решения.