03 декабря 2025 в 15:46

В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине

Reuters: Италия откладывает решение о продлении военной помощи Украине

Маттео Сальвини и Джорджа Мелони Маттео Сальвини и Джорджа Мелони Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Правительство Италии решило отложить одобрение указа о продлении военной помощи Украине на следующий год, сообщает Reuters. Причиной стали разногласия внутри кабмина премьера Джорджи Мелони и позиция вице-премьера Маттео Сальвини, который поставил под сомнение необходимость продолжения поддержки Киева.

Правительство Италии планирует отложить одобрение указа, который позволит Риму продлить отправку военных припасов Украине на следующий год, — сообщили агентству источники.

Собеседники Reuters уточнили, что документ планировали рассмотреть в среду. Но вопрос исключили из повестки, сославшись на чрезмерную загруженность расписания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке, что оружие, поступающее от Запада на Украину, в итоге «растекается» по миру. Он отметил, что, несмотря на это, военная помощь Киеву не прекращается.

До этого, выступая в Брюсселе на презентации по евразийской безопасности, посол РФ в Бельгии Денис Гончар обвинил НАТО и ЕС в подготовке крупного военного конфликта с Россией. По его словам, Альянс нагнетает истерию и проводит политику безудержной милитаризации.

