Росгвардейцы задержали двух мужчин, которые пытались силой «взыскать долг»

25 декабря 2025 в 15:57

В Москве задержали двух мужчин за попытки силой взыскать долг с женщины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве двоих мужчин задержали после неудачной попытки взыскать деньги с женщины, проживающей на Большой Пироговской улице, сообщили в Росгвардии NEWS.ru. Сотрудники вневедомственной охраны выехали по сигналу «тревога».

На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что двое мужчин напугали хозяйку жилья громкими криками и ударами по двери. Позже скрывшихся предполагаемых хулиганов поймали в вестибюле станции метро «Спортивная».

При задержании один из подозреваемых выкинул на рельсы коробку с таблетками неизвестного происхождения. Позже он признался, что медикаменты «помогали бороться с хандрой». Обоих мужчин передали полицейским для дальнейшего разбирательства, уточнили в Росгвардии.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны поймали с поличным двоих мужчин, которые пытались ограбить пенсионерку в Подмосковье. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину.

