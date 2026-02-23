ВСУ планируют кибератаку через рассылку фейков

Украинские спецслужбы планируют масштабную кибератаку на российских военнослужащих с использованием вредоносного программного обеспечения, замаскированного под информационный материал, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В связи с выявленной угрозой военнослужащим и всем гражданам рекомендовано проявлять бдительность.

Сегодня планируется массовая рассылка среди российских военнослужащих вредоносного ПО (программного обеспечения) под видом информационного материала, — уточнил источник агентства.

По данным источника, злоумышленники намерены распространить файл под названием «Путь подразделения в ходе СВО». Внешне он маскируется под ссылку на сайт «Википедия». При переходе по ссылке вредоносное ПО получает доступ к содержимому мобильных устройств. Это позволит противнику красть личные данные, геолокацию и другую чувствительную информацию.

Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать файлы из непроверенных источников. Силовые структуры принимают необходимые меры для блокировки кибератаки и информирования личного состава.

Ранее сообшалось, что около 270 тыс. записей с персональными данными пользователей могли быть похищены в результате хакерской атаки на интернет-магазин монет Национального банка Украины. Под удар попали и сами сотрудники НБУ.