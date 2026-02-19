Экономист раскрыл страшные последствия атаки хакеров на Нацбанк Украины

Около 270 тыс. записей с персональными данными пользователей могли быть похищены в результате хакерской атаки на интернет-магазин монет Национального банка Украины, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) экономист Владимир Компаниец. По его данным, под удар попали и сами сотрудники НБУ.

270 тыс. строк с персональными данными на украинцев, из них 487 это работники НБУ, + хешированные с солью пароли людей, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что серия мощных кибератак обрушилась на ключевые украинские цифровые сервисы. В результате действий хакерских группировок были взломаны правительственные платформы, добыты конфиденциальные данные и нарушена работа военных каналов связи. Одной из первых целей стал сервис государственных услуг «Дия».

До этого пророссийская группировка хакеров, известная как Beregini, сумела добыть списки иностранных наемников, завербованных украинской разведкой. Согласно данным, в документах содержатся подробные личные сведения на граждан, прибывших из 15 различных государств.

Кроме того, массированным атакам подверглись специализированные военные ресурсы. Хакеры вывели из строя систему электронного воинского учета «Резерв+» и защищенный мессенджер для солдат Milchat. Это фактически парализовало электронный документооборот в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов).