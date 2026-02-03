Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:43

Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт

Российские хакеры положили украинский «Резерв+» и Milchat

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские хакеры атаковали ключевые украинские сервисы — военный учет «Резерв+» и мессенджер для солдат Milchat, что привело к приостановке их работы, передает Telegram-канал Mash. Это остановило электронную деятельность ТЦК (аналог военкомата) и обмен тактической информацией между ВСУ.

По информации канала, группы DarkWarios и QuietSec первыми провели успешную кибератаку на Milchat — защищенный мессенджер, который получил инвестиции в размере $500 тыс (более 38,5 млн рублей). После этой атаки приложение, веб-сайт и сопутствующие сервисы перестали работать, лишив украинских военных возможности использовать важный канал связи.

Сервисы «Резерв+» занимаются цифровой регистрацией военнообязанных и резервистов. Эти ресурсы обновляют контактные данные, выпускают электронные документы и размещают вакансии в ВСУ. Если технические неполадки сохранятся, взаимодействие граждан с военкоматами станет значительно более сложным.

Ранее хакеры атаковали сайт администрации Херсонской области, где публикуются списки жертв удара ВСУ по Хорлам. Из-за кибератаки доступ к информации был заблокирован для родственников погибших и раненых.

хакеры
Украина
сервисы
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили выдвижение Уорша на пост главы ФРС
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Россиянам рассказали, заменит ли их ИИ на рабочем месте
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.