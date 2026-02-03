Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт

Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт Российские хакеры положили украинский «Резерв+» и Milchat

Российские хакеры атаковали ключевые украинские сервисы — военный учет «Резерв+» и мессенджер для солдат Milchat, что привело к приостановке их работы, передает Telegram-канал Mash. Это остановило электронную деятельность ТЦК (аналог военкомата) и обмен тактической информацией между ВСУ.

По информации канала, группы DarkWarios и QuietSec первыми провели успешную кибератаку на Milchat — защищенный мессенджер, который получил инвестиции в размере $500 тыс (более 38,5 млн рублей). После этой атаки приложение, веб-сайт и сопутствующие сервисы перестали работать, лишив украинских военных возможности использовать важный канал связи.

Сервисы «Резерв+» занимаются цифровой регистрацией военнообязанных и резервистов. Эти ресурсы обновляют контактные данные, выпускают электронные документы и размещают вакансии в ВСУ. Если технические неполадки сохранятся, взаимодействие граждан с военкоматами станет значительно более сложным.

Ранее хакеры атаковали сайт администрации Херсонской области, где публикуются списки жертв удара ВСУ по Хорлам. Из-за кибератаки доступ к информации был заблокирован для родственников погибших и раненых.