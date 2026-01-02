Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 09:27

Хакеры взломали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области

Сальдо: сайт с именами жертв удара ВСУ по Хорлам подвергся DDoS-атаке

Читайте нас в Дзен

Хакеры атаковали сайт правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь, заявил ТАСС глава региона Владимир Сальдо. По его словам, доступ к ресурсу для родственников погибших и пострадавших оказался заблокирован.

Сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки погибших в результате атаки ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах, подвергся DDoS-атаке, — подчеркнул он.

Из-за действий злоумышленников семьи жертв и пострадавших пока не могут получать оперативную информацию, уточнил Сальдо. Произошедшее он назвал верхом цинизма и преступлением против человечности.

Ранее сообщалось, что к вечеру 1 января на сайте были опубликованы имена семи погибших в Хорлах, опознанных в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. На сегодняшний день ведомство продолжает работу по опознанию остальных умерших.

До этого в МИД России заявили, что украинские власти показали «человеконенавистническую неонацистскую сущность». В министерстве подчеркнули, что налет дронов на мирных жителей в кафе произошел вскоре после «лицемерного» новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского о стремлении Киева к миру.

хакеры
сайты
Херсонская область
Владимир Сальдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нехватка людей вынудила ВСУ отменить отпуска после ранений
В Британии нашли связь между атакой на резиденцию Путина и Трампом
Иноагент не отчитался и снова получил удар по кошельку от суда
Хакеры взломали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области
Суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера из дела Долиной
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с липовыми сотрудниками банков
Появилось видео начала пожара, который унес жизни 40 людей в Швейцарии
Специализированные площадки для выгула собак в Москве
Авиаколлапс на юге России стал причиной задержки 40 рейсов
СК сообщил о гибели 27 человек при теракте в Хорлах
В Херсонской области изъяли фрагменты БПЛА после теракта
Психолог ответила, как не корить себя за провалы при подведении итогов года
Шоу Навки, квесты, пряники: куда пойти с детьми в новогодние праздники
В Киеве задержали директора детсада из ДНР, которая приехала за пенсией
В спутниках Starlink Маска увидели угрозу безопасности
Астрономы раскрыли последствия максимального сближения Земли и Солнца
Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах
Гороскоп 2 января: кому пора в отпуск? Чего ждать от начальства?
Появились новые данные о пострадавших детях после военного преступления ВСУ
Стало известно, кто помог Зеленскому в кровавой атаке на Хорлы
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мир

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.