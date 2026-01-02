Хакеры взломали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области Сальдо: сайт с именами жертв удара ВСУ по Хорлам подвергся DDoS-атаке

Хакеры атаковали сайт правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь, заявил ТАСС глава региона Владимир Сальдо. По его словам, доступ к ресурсу для родственников погибших и пострадавших оказался заблокирован.

Сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки погибших в результате атаки ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах, подвергся DDoS-атаке, — подчеркнул он.

Из-за действий злоумышленников семьи жертв и пострадавших пока не могут получать оперативную информацию, уточнил Сальдо. Произошедшее он назвал верхом цинизма и преступлением против человечности.

Ранее сообщалось, что к вечеру 1 января на сайте были опубликованы имена семи погибших в Хорлах, опознанных в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. На сегодняшний день ведомство продолжает работу по опознанию остальных умерших.

До этого в МИД России заявили, что украинские власти показали «человеконенавистническую неонацистскую сущность». В министерстве подчеркнули, что налет дронов на мирных жителей в кафе произошел вскоре после «лицемерного» новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского о стремлении Киева к миру.