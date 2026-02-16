Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 03:20

Онколог назвал опаснейшее заблуждение насчет рака

Онколог Хомид: боль не является обязательным симптомом рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Боль не является обязательным симптомом рака, заявил NEWS.ru врач-онколог Хомиди Умар ибн Хомид. По его словам, это заблуждение крайне опасно, так как на начальных этапах большинство опухолей развиваются бессимптомно или маскируются под обычные недомогания.

Одно из самых опасных заблуждений, что рак сопровождается болью. На ранних стадиях большинство опухолей либо вообще никак себя не проявляют, либо дают очень слабые, неспецифические симптомы. Скрининги, такие как маммография, колоноскопия, цитология шейки матки, низкодозовая КТ легких у курильщиков и другие как раз и позволяют диагностировать излечимые стадии. В клинической практике мы регулярно видим пациенток, у которых опухоль выявлялась только на маммографии при полном отсутствии жалоб. Большинству из них удается помочь, — пояснил Хомид.

Ранее врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов заявил, что главным фактором риска развития рака желудка является заражение бактерией Helicobacter pylori. По его словам, эта инфекция вызывает предраковое состояние, называемое атрофическим гастритом.

