Ветер сшиб известный на всю Италию утес для влюбленных

На юге Италии, в области Апулия, стихия разрушила природную достопримечательность — утес Арка влюбленных вблизи городка Мелендуньо. Обрушение произошло в ночь на 14 февраля из-за сильных порывов ветра и мощного прилива, говорится в сообщении на официальном сайте региона.

Местные власти назвали случившееся «ударом в самое сердце». Скала, образовывавшая живописный арочный свод, буквально осыпалась в море.

Исчезает одно из самых известных туристических мест на нашем побережье и во всей Италии, — указано в сообщении.

На протяжении десятилетий этот пейзаж украшал обложки журналов и туристические проспекты, являясь одним из символов побережья Адриатики. Власти региона связали разрушение с изменением климата, из-за которого береговая линия меняется быстрее, чем раньше.

