16 февраля 2026 в 02:26

Ветер сшиб известный на всю Италию утес для влюбленных

Утес Арка влюбленных обрушился из-за ветра на побережье итальянской Апулии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На юге Италии, в области Апулия, стихия разрушила природную достопримечательность — утес Арка влюбленных вблизи городка Мелендуньо. Обрушение произошло в ночь на 14 февраля из-за сильных порывов ветра и мощного прилива, говорится в сообщении на официальном сайте региона.

Местные власти назвали случившееся «ударом в самое сердце». Скала, образовывавшая живописный арочный свод, буквально осыпалась в море.

Исчезает одно из самых известных туристических мест на нашем побережье и во всей Италии, — указано в сообщении.

На протяжении десятилетий этот пейзаж украшал обложки журналов и туристические проспекты, являясь одним из символов побережья Адриатики. Власти региона связали разрушение с изменением климата, из-за которого береговая линия меняется быстрее, чем раньше.

Ранее сообщалось, что турецкий город Аланья оказался затоплен водой после выхода из берегов реки Дим-Чай. В зоне затопления оказалось несколько районов, жители забрались на крыши домов для спасения. Сейчас в городе не работают школы, детские сады и другие госучреждения. Власти города решили в оперативном порядке эвакуировать жильцов первых этажей.

