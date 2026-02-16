На Западе объяснили, ради чего ЕС втягивает граждан в конфликт на Украине

На Западе объяснили, ради чего ЕС втягивает граждан в конфликт на Украине Политолог Бааб: Россия лишила ЕС контроля над активами на Украине

Непримиримая позиция Евросоюза в отношении Москвы продиктована не политическими принципами, а потерей огромных денег, заявил в эфире YouTube-канала немецкий политолог Патрик Бааб. По его словам, западные лидеры, утратившие контроль над миллиардными инвестициями на Украине, теперь готовы жертвовать жизнями европейцев ради восстановления своих финансовых позиций.

Демократические институты в Европе стремительно деградируют, уступая место воинственному деспотизму. Политолог обратил внимание на недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Брюссель взял курс на многолетнее военное противостояние с Россией. Поэтому ЕС и пытается закрыть пространство для общественных дебатов. Ключевой причиной эскалации, по мнению аналитика, являются сугубо меркантильные интересы европейских элит.

Но теперь все эти территории находятся в руках России, так что они просчитались со своими вложениями. И теперь, по их логике, граждане ЕС должны умирать ради их прибыли, — констатировал эксперт.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин заявлял, что западные фонды во главе с BlackRock претендуют на стратегические активы Украины. Эксперт отметил, что фонд получил концессию на восстановление страны в 2022 году, но вышел из проекта после прихода Трампа к власти в США.