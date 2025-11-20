Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 16:56

«Облизывался»: раскрыто, кто претендует на стратегические активы Украины

Аналитик Данилин: Запад активизировал скупку стратегических активов Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Западные фонды во главе с BlackRock претендуют на стратегические активы Украины, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин в комментарии RT. Эксперт отметил, что фонд получил концессию на восстановление страны в 2022 году, но вышел из проекта после прихода к власти в США американского лидера Дональда Трампа.

Еще в 2022 году фонд получил концессию на так называемое восстановление Украины, а на самом деле — на скупку ее активов. Суммы обещали быть огромными. В фонде тогда планировали, что конфликт быстро разрешится, и два года BlackRock ходил и облизывался. Но с приходом Дональда Трампа в фонде поняли, что находиться в прямом участии в концессии невыгодно, и тихонечко оттуда вышли, — сказал эксперт.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные государства не планируют менять свой курс относительно Украины независимо от политической судьбы ее действующего президента Владимира Зеленского. По ее словам, внешнее давление на киевские власти продолжает нарастать.

Кроме того, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что западные страны изначально рассматривали Украину как инструмент противодействия России. По его словам, сначала были инвестированы сотни миллиардов долларов в идеологическую обработку населения, а затем направлены на масштабные поставки вооружений.

Украина
Запад
активы
приватизация
