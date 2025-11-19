Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Медведчук раскрыл, как Запад использовал Киев

Медведчук заявил об использовании Украины Западом в качестве тарана против РФ

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости
Запад изначально рассматривал Украину в качестве инструмента для противостояния с Россией, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на «Вести.ру». По его словам, сотни миллиардов долларов были направлены сначала на идеологическую обработку местного населения, а затем на масштабные военные поставки.

Коллективный Запад сразу рассматривал ее как таран против России, и для этого были использованы сотни миллиардов долларов сначала на идеологическую обработку населения, а потом и на вооружения <...> на войну с Россией мигом нашлись такие суммы, которые аналогов в истории не имели, — написал Медведчук.

Политик также заявил, что сложившаяся ситуация оказалась крайне выгодной для коррумпированных чиновников, которых, по его мнению, нельзя причислить к украинскому народу. Он пояснил, что многие из них обладают паспортами других государств и давно перевезли за границу своих близких родственников.

По словам Медведчука, коррупция стала неотъемлемым проклятием современного украинского государства, которое привело к его системному разрушению. Он констатировал, что продолжается тотальное ограбление народа с циничным использованием государственных институтов, которые фактически перестали выполнять свои конституционные обязанности.

Ранее Медведчук заявил, что завершение конфликта на Украине осложняется из-за антироссийской истерии в Европе. Он отметил, что позиция президента страны Владимира Зеленского не решает ситуацию. Политик также указал на игнорирование интересов РФ, что вынуждает ее отвечать угрозами и обвинениями.

