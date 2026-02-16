Москвичам предложили альтернативный способ добираться до работы в снегопад Власти Москвы попросили горожан пересесть на метро из-за сильного снегопада

Московский департамент транспорта призвал жителей столицы утром 16 февраля воспользоваться метро из-за сильного снегопада. По прогнозам, за 12 часов может выпасть до 10 мм осадков, а прирост снега составит до 14 см, указано в сообщении службы.

В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. В ведомстве напомнили, что метро не зависит от капризов погоды, поэтому поезда ходят строго по расписанию.

Рекомендуем утром воспользоваться городским транспортом, чтобы точно успеть на работу вовремя, метро — это быстро и безопасно, на расписание движения поездов не влияет погода, — отмечают в ведомстве.

Автомобилистам, которые все же решат выехать, советуют снизить скорость, удвоить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходов просят переходить дорогу только в разрешенных местах и убеждаться, что машины остановились.

На портале мэра также предупредили об опасности нахождения рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Синоптики ожидают метель, снежные заносы и гололедицу. Причина — циклон, надвигающийся на Центральную Россию с юго-запада.

Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля Челябинской области до границы с Башкирией закрыт для грузовых автомобилей и автобусов до утра 16 февраля. Решение принято из-за ухудшения погодных условий.